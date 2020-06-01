***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih22/05/2020Saati11:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbulGündem22/05/2020 tarihli toplantı tutanağıGenel Kurul Tescil Tarihi01/06/2020Açıklamalar22.05.2020 Tarihinde yapılan Genel Kurul İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 79229 ilan sıra numarası ile 01.06.2020 tarhinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848008BIST