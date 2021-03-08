***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih10/03/2021Saati14:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. Öz Sezen İş Merkezi B blok Kat:3 Şişli İstanbulGündemGündem açıklamalarda yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,5. 2020 yılı Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.11. Dilekler ve temennilerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916272BIST