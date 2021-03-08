***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
08.03.2021 19:21
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
08/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
10/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. Öz Sezen İş Merkezi B blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalarda yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5. 2020 yılı Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,
7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2021 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.
11. Dilekler ve temenniler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916272
BIST