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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.03.2021 14:49



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
10/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. Öz Sezen İş Merkezi B blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/03/2021
Açıklamalar

10/03/2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15/03/2021  tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918184


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Riyal 2,0006 2,0106 % -0,54  
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Altın Ons 1.729 1.730 6,02  
Altın Gr. 419 419 -0,58  
Cumhuriyet 2.783 2.825 -11,00  
Tam 2.766 2.838 -13,26  
Yarım 1.337 1.373 -6,41  
Çeyrek 670 686 -3,21  
Gümüş.Ons 26,04 26,08 0,17  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,01  
B. Petrol 69,16 69,16 -0,06  
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