***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.03.2021 14:49
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
10/03/2021
Saati
14:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. Öz Sezen İş Merkezi B blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/03/2021
Açıklamalar
10/03/2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15/03/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918184
BIST
15:011.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:017,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:018,9872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0674
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:01418,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,86
|Açılış
|: 418,49
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GOZDE
|9,14
|248.032.983
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.011.939
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.683.182
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|26.129.872
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.798
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.487.058
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.394.393
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,64
|739.111.579
|% 1,24
|
|GARAN
|8,81
|677.193.756
|% -1,23
|
|THYAO
|14,62
|608.242.379
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,66
|569.652.741
|% 0,26
|
|OTKAR
|425,90
|539.659.145
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,27
|277.328.254
|% -0,87
|
|GARAN
|8,81
|677.193.756
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,66
|569.652.741
|% 0,26
|
|SISE
|7,77
|534.816.055
|% 1,44
|
|BJKAS
|5,00
|340.089.015
|% 8,93
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5303
|% -0,48
|
|Euro
|8,9815
|8,9872
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4889
|% -0,69
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-13,26
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,41
|
|Çeyrek
|670
|686
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,06
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.13 ) 1, 362
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, VAKKO, LOGO, BRMEN, TRILC, LUKSK, UMPAS, SANKO, ESEN, GOZDE
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, FENER, CASA, UZERB
-
15:13
OTKAR, VAKFN, SANKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında