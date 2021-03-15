***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih10/03/2021Saati14:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. Öz Sezen İş Merkezi B blok Kat:3 Şişli İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalarda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi15/03/2021Açıklamalar10/03/2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15/03/2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918184BIST