***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.04.2022 17:52
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
01/04/2022
Saati
15:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbul
Gündem
01/04/2022 Tarihli Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin 01/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015145
BIST
17:452.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4514,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4516,2212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0288
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:45908,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,75
|Açılış
|: 908,99
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.487.645
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,79
|553.797.683
|% 8,29
|
|KARSN
|5,94
|1.376.126.796
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,35
|231.608.527
|% 7,42
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|343,80
|87.144.079
|% -8,27
|
|ITTFH
|1,36
|57.481.265
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|28.431.283
|% -5,42
|
|AYCES
|68,40
|3.315.420
|% -5,07
|
|GARAN
|12,50
|5.502.166.399
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.938.081.135
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.458.601.439
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.288.703.083
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,90
|2.089.076.057
|% 5,83
|
|GARAN
|12,50
|5.502.166.399
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.033.350.688
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.458.601.439
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.401.410
|% 0,74
|
|KARSN
|5,94
|1.376.126.796
|% 8,00
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6843
|14,6905
|% 0,13
|
|Euro
|16,2109
|16,2212
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1769
|19,2731
|% -0,23
|
|Frank
|15,7818
|15,8769
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% 0,18
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-14,43
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,36
|