***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi29/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih01/04/2022Saati15:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 şişli istanbulGündem01/04/2022 Tarihli Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularToplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin 01/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015145BIST