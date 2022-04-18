***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
18.04.2022 16:18
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
01/04/2022
Saati
15:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
18/04/2022
Açıklamalar
01/04/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18/04/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021479
BIST
16:322.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,95
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
16:3214,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6556
En Düşük
14,6093
16:3215,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
16:32938,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,20
|Açılış
|: 938,66
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler16:32
|OYYAT
|59,50
|4.060.221
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|5.206.435
|% 9,91
|
|TDGYO
|7,69
|18.574.530
|% 9,86
|
|BFREN
|1.176,20
|42.318.206
|% 9,83
|
|MEPET
|3,49
|32.327.399
|% 9,75
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|286.385.072
|% -9,96
|
|ITTFH
|1,47
|32.752.321
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,37
|67.935.557
|% -6,29
|
|GZNMI
|30,40
|12.033.488
|% -4,76
|
|GARAN
|14,16
|2.693.491.341
|% 1,87
|
|ASELS
|27,98
|1.943.082.433
|% 1,60
|
|THYAO
|37,76
|1.902.530.474
|% 0,05
|
|YKBNK
|5,23
|1.688.815.441
|% 0,77
|
|TUPRS
|251,50
|1.513.143.977
|% -3,16
|
|TSKB
|2,00
|805.229.402
|% 6,38
|
|VAKBN
|4,32
|1.408.118.427
|% 5,37
|
|YKBNK
|5,23
|1.688.815.441
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,21
|373.726.460
|% 2,54
|
|HALKB
|5,92
|1.149.000.833
|% 7,44
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6426
|14,6536
|% 0,15
|
|Euro
|15,8177
|15,8303
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0417
|19,1372
|% -0,08
|
|Frank
|15,4653
|15,5584
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8908
|3,9103
|% 0,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,55
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,98
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|68,00
|
|Tam
|6.183
|6.337
|65,04
|
|Yarım
|2.988
|3.065
|31,46
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,17
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,46
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47MEPET
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 379, 427 adet işlem
-
16:45HUNER
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 533, 251 adet işlem
-
16:44PEGYO
Yüzde 5.19 oranında artışla 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 474, 741 adet işlem
-
16:43EMKEL
Yüzde 5.86 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 019, 821 adet işlem
-
16:42HUNER
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 003, 749 adet işlem