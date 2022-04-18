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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

18.04.2022 16:18
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/04/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
01/04/2022
Saati
15:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
18/04/2022
Açıklamalar

01/04/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18/04/2022  tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü  tarafından tescil edilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021479


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Frank 15,4653 15,5584 % 0,09  
Riyal 3,8908 3,9103 % 0,01  
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16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.992 17,55  
Altın Gr. 938 938 8,98  
Cumhuriyet 6.215 6.309 68,00  
Tam 6.183 6.337 65,04  
Yarım 2.988 3.065 31,46  
Çeyrek 1.499 1.533 15,73  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,36  
Gümüş Gr. 12,25 12,26 0,17  
B. Petrol 113 113 1,46  
Seans Raporu 16:32
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