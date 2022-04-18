***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/04/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih01/04/2022Saati15:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 Şişli İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalarda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi18/04/2022Açıklamalar01/04/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18/04/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021479BIST