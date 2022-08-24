***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.08.2022 16:22
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/08/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/08/2022
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Merkezi Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
16/08/2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı gündemi ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
24/08/2022
Açıklamalar
16/08/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24/08/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058114
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|89.109.948
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1639
|18,1727
|% 0,17
|
|Euro
|18,1056
|18,1256
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4026
|21,5100
|% 0,35
|
|Frank
|18,7759
|18,8890
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8207
|4,8449
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,93
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.862
|6.922
|7,00
|
|Yarım
|3.344
|3.384
|3,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem