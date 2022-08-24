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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.08.2022 16:22
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/08/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
16/08/2022
Saati
11:00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Merkezi Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
16/08/2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Toplantı gündemi ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
24/08/2022
Açıklamalar

16/08/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24/08/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058114


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Altın Gr. 1.026 1.026 4,12  
Cumhuriyet 6.820 6.923 24,00  
Tam 6.862 6.922 7,00  
Yarım 3.344 3.384 3,00  
Çeyrek 1.677 1.691 1,00  
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Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,03  
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