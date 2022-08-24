***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/08/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih16/08/2022Saati11:00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Merkezi Kat:3 Şişli İstanbulGündem16/08/2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TutanağıAlınan Kararlar / Görüşülen KonularToplantı gündemi ekte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi24/08/2022Açıklamalar16/08/2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24/08/2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058114BIST