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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

27.03.2023 17:28
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
27/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
30/03/2023
Saati
11:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. Özsezen İş Mrk. B Blok N124 K:3 Şişli/İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalarda yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                           1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 
2.      Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
 
3.      2022 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 
4.      Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
 
5.      2022 yılı Finansal Tablolar' ın okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 
6.      Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Genel Müdürün ibrası,
 
7.      Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,
 
8.      Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
 
9.      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
 
10.  Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi.
 
11.  Dilekler ve temenniler





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128197


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Tam 8.126 8.227 -112,00  
Yarım 3.984 4.026 -55,00  
Çeyrek 1.992 2.013 -27,00  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 -0,23  
Gümüş Gr. 14,11 14,13 -0,13  
B. Petrol 77,92 77,92 3,33  
Seans Raporu 18:05
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