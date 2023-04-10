***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2022Tarih27/03/2023Saati11:00AdresiEsentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 Şişli İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAçıklamalarda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi08/04/2023Açıklamalar27/03/2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08/04/2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135212BIST