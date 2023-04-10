***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.04.2023 15:19
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2022
Tarih
27/03/2023
Saati
11:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Cad. N124 Özsezen İş Mrk. B Blok Kat:3 Şişli İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalarda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
08/04/2023
Açıklamalar
27/03/2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplasında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 08/04/2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135212
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0790
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.233,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.233,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2541
|19,2590
|% 0,12
|
|Euro
|20,8942
|20,9292
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,7787
|23,8980
|% -0,14
|
|Frank
|21,0843
|21,2113
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1201
|5,1457
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-18,63
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.231
|-11,03
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.481
|8.563
|0,00
|
|Yarım
|4.142
|4.190
|0,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.095
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,32
|15,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|-0,60
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem