***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
04.02.2020 11:43
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816936
BIST
12:48120.711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.467,95
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.745
En Düşük
120.159
12:485,9645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0208
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
12:486,5945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0254
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5936
12:48301,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -2,40
|Açılış
|: 301,12
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,73
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,74
|14.442.168
|% 17,87
|
|DOKTA
|88,50
|25.573.161
|% 14,94
|
|HLGYO
|1,70
|109.222.688
|% 14,09
|
|DITAS
|12,70
|17.558.507
|% 10,82
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|CRDFA
|2,45
|148.008
|% -3,16
|
|THYAO
|14,20
|682.014.703
|% 2,60
|
|PETKM
|4,20
|534.851.535
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|461.559.325
|% 6,54
|
|ASELS
|23,90
|270.659.109
|% 2,22
|
|SISE
|5,59
|258.841.444
|% 0,18
|
|PETKM
|4,20
|534.851.535
|% 2,19
|
|KRDMD
|2,90
|194.042.097
|% 2,84
|
|HLGYO
|1,70
|109.222.688
|% 14,09
|
|ODAS
|2,20
|145.799.648
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,72
|108.188.765
|% 1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7478
|7,7867
|% -0,04
|
|Frank
|6,1424
|6,1794
|% -0,42
|
|Riyal
|1,5876
|1,5956
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-9,93
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,01
|55,01
|0,56
|