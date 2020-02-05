***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2020 16:16
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817197
BIST
16:33122.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 392,07
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
16:335,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0085
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
16:336,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
16:33298,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 298,94
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,21
|46.265.318
|% 14,51
|
|GYHOL
|26,30
|12.473.301
|% 13,26
|
|DITAS
|14,07
|30.764.548
|% 13,10
|
|TEKTU
|1,81
|637.346.710
|% 11,04
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.586.220
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|MTRYO
|5,30
|58.767
|% -6,69
|
|RYSAS
|9,12
|19.370.309
|% -6,37
|
|THYAO
|14,63
|2.537.905.879
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,55
|638.102.487
|% 2,71
|
|TEKTU
|1,81
|637.346.710
|% 11,04
|
|ODAS
|2,24
|557.975.455
|% 2,75
|
|PETKM
|4,21
|521.493.738
|% -0,71
|
|TEKTU
|1,81
|637.346.710
|% 11,04
|
|ODAS
|2,24
|557.975.455
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,75
|424.184.749
|% 1,74
|
|IHLAS
|0,91
|198.538.135
|% 1,11
|
|THYAO
|14,63
|2.537.905.879
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8291
|% 0,27
|
|Frank
|6,1269
|6,1638
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-3,46
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,05
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.973
|2.022
|-7,32
|
|Yarım
|953
|978
|-3,54
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|1,49
|