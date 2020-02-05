***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817197BIST