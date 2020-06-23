***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852496BIST