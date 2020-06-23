***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2020 16:13
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852496
BIST
16:03115.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 707,15
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:036,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:037,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0642
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:03388,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,95
|Açılış
|: 388,24
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,57
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.536.931
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.219.546
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.751.221
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.384.067
|% 9,85
|
|YKGYO
|4,26
|114.191.449
|% 9,79
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|2,97
|1.173.835.876
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|933.344.720
|% 7,84
|
|PETKM
|4,17
|909.631.540
|% 1,21
|
|GARAN
|8,50
|633.805.831
|% -0,23
|
|TSPOR
|7,80
|609.508.561
|% -7,14
|
|SKBNK
|1,41
|551.349.538
|% 5,22
|
|KRDMD
|2,97
|1.173.835.876
|% 2,06
|
|KARSN
|2,75
|933.344.720
|% 7,84
|
|ODAS
|2,16
|595.186.746
|% 1,89
|
|PETKM
|4,17
|909.631.540
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5858
|% 0,39
|
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.761
|5,33
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.529
|6,30
|
|Tam
|2.582
|2.593
|6,50
|
|Yarım
|1.258
|1.269
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|0,46
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