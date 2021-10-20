***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2021 14:30
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971551
BIST
15:461.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,40
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
15:469,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0319
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
15:4610,7871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0390
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
15:46531,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,18
|Açılış
|: 531,81
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler15:46
|OLMK
|7,04
|4.861.264
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|191.603.396
|% 9,90
|
|IZTAR
|23,68
|16.506.477
|% 9,73
|
|GUBRF
|59,20
|803.142.448
|% 9,63
|
|DMSAS
|7,94
|128.605.096
|% 8,03
|
|BIOEN
|27,00
|148.056.920
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,18
|27.460.788
|% -5,36
|
|SANFM
|25,80
|6.398.634
|% -5,36
|
|THYAO
|13,96
|1.781.192.732
|% -2,51
|
|GARAN
|9,13
|1.223.805.539
|% 1,11
|
|GUBRF
|59,20
|803.142.448
|% 9,63
|
|YKBNK
|2,44
|498.286.275
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,95
|470.065.529
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,95
|470.065.529
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|498.286.275
|% 1,24
|
|GARAN
|9,13
|1.223.805.539
|% 1,11
|
|THYAO
|13,96
|1.781.192.732
|% -2,51
|
|TSPOR
|3,75
|317.802.052
|% 5,93
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2593
|9,2624
|% -0,34
|
|Euro
|10,7666
|10,7871
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,7182
|12,7820
|% -0,45
|
|Frank
|9,9979
|10,0581
|% -0,28
|
|Riyal
|2,4617
|2,4740
|% -0,31
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|17,72
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.520
|3.573
|-4,00
|
|Tam
|3.504
|3.592
|-4,79
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|-2,32
|
|Çeyrek
|850
|869
|-1,16
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,11
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|-0,87
|