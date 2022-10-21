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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi

21.10.2022 16:38
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073292


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PENTA 708,50 156.909.203 % 10,00  
ALKA 139,70 41.750.742 % 10,00  
KTSKR 44,90 113.833.262 % 10,00  
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Altın Ons 1.640 1.641 12,52  
Altın Gr. 975 976 2,23  
Cumhuriyet 6.596 6.696 -28,00  
Tam 6.618 6.728 19,00  
Yarım 3.225 3.289 9,00  
Çeyrek 1.617 1.644 3,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,14  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,04  
B. Petrol 92,76 92,76 0,38  
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