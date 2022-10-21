***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2022 16:38
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073292
BIST
16:393.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 25,65
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:3918,6026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:3918,1982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0099
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:39979,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,05
|Açılış
|: 979,33
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
980,13
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SMRTG
|75,90
|552.285.388
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|156.909.203
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.750.742
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.833.262
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.821.248
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,84
|80.946.712
|% -4,74
|
|HEKTS
|28,88
|895.128.637
|% -3,80
|
|IHGZT
|0,83
|45.209.134
|% -3,49
|
|ULUFA
|4,40
|21.542.111
|% -3,30
|
|THYAO
|98,05
|4.500.026.004
|% -1,01
|
|EKGYO
|4,65
|2.633.902.244
|% 3,33
|
|SISE
|31,54
|2.578.755.131
|% 0,57
|
|TUPRS
|372,10
|2.259.816.035
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,61
|2.053.629.334
|% -0,83
|
|EKGYO
|4,65
|2.633.902.244
|% 3,33
|
|TSKB
|2,98
|911.876.984
|% 6,43
|
|SKBNK
|2,03
|518.443.449
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,61
|2.053.629.334
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,07
|1.518.697.477
|% 2,72
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5894
|18,5971
|% -0,05
|
|Euro
|18,1946
|18,2046
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,6615
|20,7651
|% -0,81
|
|Frank
|18,3493
|18,4598
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9324
|4,9572
|% 0,03
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|12,52
|
|Altın Gr.
|975
|976
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.696
|-28,00
|
|Tam
|6.618
|6.728
|19,00
|
|Yarım
|3.225
|3.289
|9,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|0,38
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51CEMAS
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 026, 852 adet işlem
-
16:50BOSSA
Yüzde 4.20 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 706 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 96 artarak (% 0.19 ) 4, 282
-
16:49XU100
Endeks 3, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 55, 408.00 milyon TL de
-
16:48KRVGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 597, 626 adet işlem