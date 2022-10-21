***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073292BIST