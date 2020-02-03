***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.02.2020 17:47
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ektedir. Onaylanan İhraç Tavanı:101.000.000 TL İlk etapta onaylanan ihraç belgesi tavanı:81.000.000 TL 20.000.000 TL lik kısma ilişkin onaylı ihraç Belge/Belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevşik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşulu ile teslim edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sümervarlık_ihraçbelgesiveeki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816774
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9863
En Düşük
5,9764
18:056,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0199
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05303,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,18
|Açılış
|: 303,20
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|QNBFB
|56,85
|2.440.314
|% 14,99
|
|QNBFL
|145,00
|493.537
|% 14,99
|
|BURVA
|14,97
|625.710
|% 14,71
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|MRGYO
|1,59
|17.958.980
|% -5,36
|
|MTRYO
|5,62
|1.911
|% -4,91
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,69
|214.296.526
|% 1,20
|
|HALKB
|6,88
|183.166.795
|% -0,58
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,69
|214.296.526
|% 1,20
|
|ADESE
|2,10
|114.612.359
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7637
|7,8026
|% -1,47
|
|Frank
|6,1711
|6,2083
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|-11,33
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-1,09
|