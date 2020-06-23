***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.06.2020 16:12
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ektedir. Toplam 101.000.000 TL ihraç tavanı limiti dahilinde Onaylanan ihraç belgesi tavanı:20.000.000 TL (onay tarihi 23.06.2020) İlk etapta onaylanan ihraç belgesi tavanı:81.000.000 TL(onay tarihi 30.01.2020)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 sümervarlık_EK_ihraçbelgesiveeki_23062020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852495
BIST
16:47116.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 866,58
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:476,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:477,7741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:47388,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,61
|Açılış
|: 388,90
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,85
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|44.370.151
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.794
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.288.060
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.792.632
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.775.965
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,73
|649.402.340
|% -7,98
|
|KRDMD
|2,99
|1.207.573.901
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|968.699.700
|% 7,84
|
|PETKM
|4,20
|950.699.768
|% 1,94
|
|GARAN
|8,52
|703.339.861
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,73
|649.402.340
|% -7,98
|
|SKBNK
|1,43
|580.922.240
|% 6,72
|
|KRDMD
|2,99
|1.207.573.901
|% 2,75
|
|KARSN
|2,75
|968.699.700
|% 7,84
|
|ODAS
|2,17
|611.332.926
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,96
|456.169.859
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5337
|8,5765
|% 0,28
|
|Frank
|7,2346
|7,2781
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|8,50
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.534
|10,90
|
|Tam
|2.587
|2.598
|11,20
|
|Yarım
|1.260
|1.271
|5,50
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,05
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|0,38
|
Seans Raporu
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17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 779, 69 artarak (% 0.73 ) 108, 232
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17:01PEKGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 360, 056 adet işlem
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17:00MNDRS
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 912, 143 adet işlem