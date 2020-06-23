***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2019İhraç Tavanı Tutarı 101.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ektedir. Toplam 101.000.000 TL ihraç tavanı limiti dahilinde Onaylanan ihraç belgesi tavanı:20.000.000 TL (onay tarihi 23.06.2020) İlk etapta onaylanan ihraç belgesi tavanı:81.000.000 TL(onay tarihi 30.01.2020)Eklenen DökümanlarEK: 1 sümervarlık_EK_ihraçbelgesiveeki_23062020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852495BIST