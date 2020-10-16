***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.10.2020 15:43
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Spk Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 95.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
16/10/2020 tarihi itibariyle ihraç tavanı başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 başvuru belge .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882174
BIST
16:411.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:417,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:419,3287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0327
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:41487,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TKURU
|357,50
|42.403.081
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.634.606
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.808.686
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.079.326
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|995.541.245
|% 1,04
|
|PETKM
|4,73
|869.108.827
|% 0,64
|
|GARAN
|7,13
|705.692.231
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|590.634.162
|% 5,20
|
|KERVT
|7,69
|522.952.361
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|590.634.162
|% 5,20
|
|ALBRK
|1,64
|503.295.284
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|515.897.588
|% 8,81
|
|TSKB
|1,27
|328.990.155
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|390.936.924
|% -0,52
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9448
|7,9510
|% 0,23
|
|Euro
|9,3223
|9,3287
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2295
|10,2808
|% 0,12
|
|Frank
|8,6683
|8,7206
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,08
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,86
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:50IHLGM
Yüzde 8.81 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 217, 317 adet işlem
-
16:49ATLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 585, 904 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 68 artarak (% 0.81 ) 1, 081
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, ROYAL, DIRIT, ATSYH, ULAS, TKURU, FORMT, MERIT, MARTI, TSGYO