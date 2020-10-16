***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Spk Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 95.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar16/10/2020 tarihi itibariyle ihraç tavanı başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 başvuru belge .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882174BIST