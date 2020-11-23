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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.11.2020 11:02



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 95.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Belgesi ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 başvuru formu 06 Kasım 2020 imzalı.pdf
EK: 2 19 Kasım 2020 ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889513


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