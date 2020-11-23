***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.11.2020 11:02
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 95.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Belgesi ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 başvuru formu 06 Kasım 2020 imzalı.pdf
EK: 2 19 Kasım 2020 ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889513
BIST
12:211.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.335
En Düşük
1.323
12:217,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1414
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:219,2179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,1762
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:21467,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 9,07
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:19
|EGEEN
|1.557,00
|161.048.905
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.395
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|GARAN
|9,31
|968.168.603
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.292.418
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|990.178.870
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,89
|885.734.142
|% 1,66
|
|SISE
|7,18
|1.210.732.902
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|244.950.054
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,05
|332.144.175
|% -1,29
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7566
|7,7654
|% 1,92
|
|Euro
|9,2141
|9,2264
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,3720
|10,4240
|% 2,71
|
|Frank
|8,5096
|8,5609
|% 2,19
|
|Riyal
|2,0678
|2,0782
|% 2,09
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,28
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,89
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.161
|41,00
|
|Tam
|3.104
|3.185
|51,97
|
|Yarım
|1.500
|1.541
|25,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,12
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:19
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
-
12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında