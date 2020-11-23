***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 95.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.11.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu onaylı İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Belgesi ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 başvuru formu 06 Kasım 2020 imzalı.pdfEK: 2 19 Kasım 2020 ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889513BIST