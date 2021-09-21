***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar21/09/2021 tarih ve 003/Eylül 2021 sayılı yönetim kurulu kararı ile,yurtiçinde TL cinsinden,175.000.000 TL(Yüz Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası)tutara kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ,ihracın belirtilen kriterlerler çerçevesinde yapılmasına,belirlirlenen bu şartlar dahilinde ilava edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezninde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç tavanı Yk Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964734BIST