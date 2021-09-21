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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.09.2021 16:04



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
21/09/2021 tarih ve 003/Eylül 2021 sayılı yönetim kurulu kararı ile,yurtiçinde TL cinsinden,175.000.000 TL(Yüz Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası)tutara kadar borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine ,ihracın belirtilen kriterlerler çerçevesinde yapılmasına,belirlirlenen bu şartlar dahilinde ilava edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezninde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç tavanı Yk Kararı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964734


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