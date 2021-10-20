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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.10.2021 14:32



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.10.2022

Ek Açıklamalar
14.10.2021 tarih ve 53/1501 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 başvuru belgesi sb.pdf
EK: 2 2021 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971552


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