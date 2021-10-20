***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.10.2021 14:32
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.10.2022
Ek Açıklamalar
14.10.2021 tarih ve 53/1501 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 başvuru belgesi sb.pdf
EK: 2 2021 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971552
BIST
15:111.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
15:119,2364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0579
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2342
15:1110,7510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0751
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7375
15:11532,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,77
|Açılış
|: 532,40
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler15:11
|OLMK
|7,04
|4.761.219
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|188.937.103
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,20
|762.669.709
|% 9,63
|
|IZTAR
|23,30
|15.590.527
|% 7,97
|
|KSTUR
|297,50
|700.432
|% 7,59
|
|BIOEN
|27,00
|147.433.787
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|SANFM
|25,88
|5.160.195
|% -5,06
|
|DITAS
|18,40
|26.099.493
|% -4,22
|
|THYAO
|14,03
|1.545.990.800
|% -2,03
|
|GARAN
|9,08
|1.085.473.780
|% 0,55
|
|GUBRF
|59,20
|762.669.709
|% 9,63
|
|YKBNK
|2,45
|494.350.572
|% 1,66
|
|KRDMD
|7,21
|448.512.681
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,96
|443.787.681
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|494.350.572
|% 1,66
|
|GARAN
|9,08
|1.085.473.780
|% 0,55
|
|THYAO
|14,03
|1.545.990.800
|% -2,03
|
|TSPOR
|3,76
|313.850.728
|% 6,21
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2322
|9,2364
|% -0,62
|
|Euro
|10,7435
|10,7510
|% -0,69
|
|Sterlin
|12,7440
|12,8079
|% -0,25
|
|Frank
|10,0228
|10,0832
|% -0,03
|
|Riyal
|2,4707
|2,4831
|% 0,05
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,69
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.521
|3.574
|-3,00
|
|Tam
|3.505
|3.593
|-4,46
|
|Yarım
|1.694
|1.738
|-2,16
|
|Çeyrek
|850
|869
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,07
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,81
|