***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.10.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.10.2022Ek Açıklamalar14.10.2021 tarih ve 53/1501 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 başvuru belgesi sb.pdfEK: 2 2021 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971552BIST