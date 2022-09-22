***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2022 09:57
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 405.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
21/09/2022 33/Eylül 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Yurtiçinde TL cinsinden, 405.000.000 TL (DörtYüzBeşMilyonTürkLirası) tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına, Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 yk kararı imzalı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064612
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
0
En Düşük
0
18:0518,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3663
En Düşük
18,3174
18:0518,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0861
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1236
En Düşük
18,0126
18:05979,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,98
|Açılış
|: 979,54
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|9,95
|31.363.957
|% 43,90
|
|YYLGD
|18,96
|121.248.143
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,01
|46.454.430
|% 0,00
|
|RUBNS
|19,40
|82.412.143
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,22
|1.767.025
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,61
|88.057.552
|% 0,00
|
|KLRHO
|25,62
|82.617.468
|% 0,00
|
|OBASE
|14,69
|15.820.450
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,96
|121.248.143
|% 0,00
|
|PRDGS
|4,01
|46.454.430
|% 0,00
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3523
|18,3632
|% 0,20
|
|Euro
|18,0846
|18,1094
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,5520
|20,6550
|% -0,21
|
|Frank
|18,9380
|19,0521
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8639
|4,8883
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|-16,86
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.649
|6.725
|-71,00
|
|Yarım
|3.240
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,93
|89,93
|0,10
|