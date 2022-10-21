***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 405.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.09.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023Ek Açıklamalar20/10/2022 tarih ve 60/1523 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu imzalı son.pdfEK: 2 İhraç Belgesi 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073293BIST