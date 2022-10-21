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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.10.2022 16:39
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 405.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023

Ek Açıklamalar
20/10/2022 tarih ve 60/1523 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu imzalı son.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073293


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Yarım 3.223 3.286 6,00  
Çeyrek 1.616 1.642 1,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 0,11  
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