***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2023 17:10
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024
Ek Açıklamalar
05/10/2023 ve 58/1265 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraççı Başvuru formu-SPK.pdf
EK: 2 ihraç belgesi 58-1265sayı 05102023 tarih.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204417
BIST