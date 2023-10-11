***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhraç Limiti SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024Ek Açıklamalar05/10/2023 ve 58/1265 sayılı SPK kararına istinaden onaylanmış İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bulunmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraççı Başvuru formu-SPK.pdfEK: 2 ihraç belgesi 58-1265sayı 05102023 tarih.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204417BIST