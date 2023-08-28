***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket paylarının ortak satışı ve sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmesine ve bu kapsamda ilgili başvuruların gerçekleştirilmesine karar vermiştir.Halka arz, Şirketimizin 250.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, tamamı nakit karşılığı olarak 50.000.000 Türk Lirası'dan, toplam 6.000.000 Türk Lirası kadar artırılarak 56.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirketimiz pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 3.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 3.500.000 adet payın ve Şirketimiz pay sahiplerinden ES ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'nin Şirketimizin nezdinde sahip olduğu paylardan 2.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 2.500.000 adet payın ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Böylelikle, ilgili kurumların onayına tabi olarak toplam olarak 12.000.000 Türk Lirası nominal değerli, 12.000.000 adet imtiyazsız payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.Halka arz işlemine yönelik olarak hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi Taslak İzahname ve başvuru dosyaları Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul'a bugün (28.08.2023) teslim edilmiştir. Ayrıca halka arz işleminin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemelere uygunluğunun tespiti için BDDK'ya da başvuruda bulunulmuştur. Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin, Sermaye Piyasası onayına tabi Taslak İzahname ekte yer almaktadır.Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız.Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Taslak İzahname, Şirketimizin www.sumervarlik.com.tr adresli internet sitesi ve halka arzda satışa aracılık edecek aracı kurum Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitelerinde de ayrıca yayımlanmıştırHalka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça, gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,Sümer Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189917BIST