***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.08.2023 15:00
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte ve Şirketimiz www.sumervarlik.com.tr internet adresinde yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189918
BIST
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16:427.978
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 261,64
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4226,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0356
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4228,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1396
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:421.637,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.637,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.872.632
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.896.493
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.566.368
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.317.490
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.992.977
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.947.946
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.206.489.436
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|55,00
|10.648.836.191
|% 7,21
|
|THYAO
|253,20
|8.692.761.370
|% 6,39
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,60
|6.943.047.641
|% 8,93
|
|TUPRS
|142,40
|6.318.577.302
|% 6,67
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,99
|1.368.487.889
|% 2,46
|
|YKBNK
|17,07
|4.593.151.207
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.242.225.034
|% 0,12
|
|SKBNK
|4,19
|868.990.203
|% 4,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3260
|33,4931
|% 0,17
|
|Frank
|29,8969
|30,0770
|% -0,00
|
|Riyal
|7,0624
|7,0978
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,47
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.968
|11.052
|-49,00
|
|Yarım
|5.501
|5.547
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.773
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-0,09
|
Seans Raporu
16:40
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
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16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
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16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem