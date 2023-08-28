***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" ekte ve Şirketimiz www.sumervarlik.com.tr internet adresinde yer almaktadır.Saygılarımızla,Sümer Varlık Yönetim A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189918BIST