***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2020 ve öncesiDağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)100000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,33Net (TL)0,33Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi11/03/2021AçıklamalarOlağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.'ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 8.000.000,00 TL kar payı ödemesi yapılmıştır. Kalan 2.000.000,00 TL' si de 2021 ylıı içerisinde ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917218BIST