***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
11.03.2021 16:57
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020 ve öncesi
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
10000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,33
Net (TL)
0,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
11/03/2021
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.'ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ödenmiş olup, kalan tutardan 1.500.000,00 TL kar payı ödemesi daha yapılmıştır. Kalan 500.000,00 TL' si de 2021 ylıı içerisinde ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917303
BIST
16:551.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
16:557,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4320
16:558,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9930
En Düşük
8,8904
16:55415,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 415,67
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.508.551
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.387.144
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,52
|465.661.958
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|BAKAB
|26,98
|80.254.775
|% -9,04
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|45,66
|3.611.826.888
|% -1,72
|
|SISE
|7,78
|1.340.704.171
|% 1,17
|
|KOZAL
|127,70
|1.017.565.923
|% -1,01
|
|GARAN
|9,04
|884.344.774
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,37
|758.983.794
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,37
|758.983.794
|% -0,42
|
|SISE
|7,78
|1.340.704.171
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,45
|555.584.767
|% 2,07
|
|TSKB
|1,70
|239.070.556
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|750.124.619
|% 0,48
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5039
|7,5068
|% 0,03
|
|Euro
|8,9839
|8,9930
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,3985
|10,4507
|% -0,10
|
|Frank
|8,0353
|8,0837
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9849
|1,9948
|% -0,34
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,44
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.796
|-14,00
|
|Tam
|2.746
|2.816
|-9,05
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,38
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|1,18
|
Seans Raporu
16:55
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17:06XU100
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