***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2020 ve öncesiDağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)100000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,33Net (TL)0,33Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi29/06/2021AçıklamalarOlağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.' ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ve 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 9.500.000,00 kar payı ödemesi yapılmıştı. 29.06.2021 tarihinde kalan 500.000,00 TL ödenerek Kar payı ödemesi işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944848BIST