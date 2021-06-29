***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
29.06.2021 16:43
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020 ve öncesi
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
10000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,33
Net (TL)
0,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
29/06/2021
Açıklamalar
Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.' ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ve 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 9.500.000,00 kar payı ödemesi yapılmıştı. 29.06.2021 tarihinde kalan 500.000,00 TL ödenerek Kar payı ödemesi işlemi tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944848
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,3700
En Düşük
10,3350
18:05493,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,59
|Açılış
|: 493,29
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7257
|8,7284
|% 0,52
|
|Euro
|10,3500
|10,3600
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,0422
|12,1026
|% 0,14
|
|Frank
|9,4452
|9,5021
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3204
|2,3320
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-16,90
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem