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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

29.06.2021 16:43



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
10/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020 ve öncesi
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
10000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0,33
Net (TL)
0,33
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
29/06/2021
Açıklamalar

Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.' ye geçmiş yıl karlarından ve 2020 karından karşılanmak üzere 10.000.000,00 TL kar payı dağıtımı kararı alınmıştır. 11.03.2021 tarihinde 8.000.000,00 TL ve 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 9.500.000,00 kar payı ödemesi yapılmıştı. 29.06.2021 tarihinde kalan 500.000,00 TL ödenerek Kar payı ödemesi işlemi tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944848


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