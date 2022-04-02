***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/04/2022Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2021Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)77000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,26Net (TL)0,26Nakit Kar Payı Dağıtım TarihiAçıklamalarŞirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2021 yılına ait kardan Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde 7.700.000,-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015269BIST