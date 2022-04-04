***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/04/2022Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2021Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)77000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,26Net (TL)0,26Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi04/04/2022AçıklamalarŞirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 2021 kârından karşılanmak üzere 7.700.000,00 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015479BIST