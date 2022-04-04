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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

04.04.2022 16:59
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/04/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
7700000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0,26
Net (TL)
0,26
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
04/04/2022
Açıklamalar

Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 2021 kârından karşılanmak üzere 7.700.000,00 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015479


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ARMDA 78,10 6.836.237 % 10,00  
ASUZU 88,00 189.613.633 % 10,00  
IPEKE 18,95 162.905.957 % 9,98  
AYGAZ 30,26 123.080.324 % 9,96  
ACSEL 30,90 41.094.460 % 9,96  
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Frank 15,8074 15,9027 % 0,03  
Riyal 3,9070 3,9265 % 0,11  
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Altın Ons 1.931 1.931 5,47  
Altın Gr. 912 912 2,65  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,25  
Gümüş Gr. 11,48 11,49 -0,15  
B. Petrol 108 108 3,11  
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