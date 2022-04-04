***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
04.04.2022 16:59
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/04/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
7700000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,26
Net (TL)
0,26
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
04/04/2022
Açıklamalar
Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 2021 kârından karşılanmak üzere 7.700.000,00 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015479
BIST
17:412.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 51,51
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:4114,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4116,1869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0310
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:41913,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,11
|Açılış
|: 913,26
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6977
|14,7152
|% 0,22
|
|Euro
|16,1556
|16,1765
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,2313
|19,3278
|% 0,18
|
|Frank
|15,8074
|15,9027
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9070
|3,9265
|% 0,11
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 85 artarak (% 2.55 ) 2, 565
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17:54XU100
Endeks 2, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 46, 088.00 milyon TL de
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17:54ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 359 adet işlem
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17:53CANTE
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 698 adet işlem