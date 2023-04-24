***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
24.04.2023 18:24
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
25000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
0,5
Net (TL)
0,5
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
24/04/2023
Açıklamalar
Şirketimiz 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 2022 kârından karşılanmak üzere 25.000.000,00 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140545
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,45
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.010
18:0519,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
18:0521,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1898
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
18:051.240,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.240,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.241,07
En Düşük
1.231,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|20,90
|18.497.687
|% 10,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|IHAAS
|143,30
|14.431.409
|% 9,98
|
|ECZYT
|154,40
|249.138.531
|% 9,97
|
|TETMT
|242,70
|27.745.322
|% 9,97
|
|IMASM
|41,70
|162.852.285
|% -9,97
|
|BURCE
|65,00
|80.173.721
|% -9,28
|
|KRGYO
|17,55
|8.745.203
|% -8,83
|
|MEPET
|4,75
|68.194.683
|% -6,68
|
|AVGYO
|3,23
|19.324.179
|% -6,38
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 1,72
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% -0,99
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 9,99
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% -0,89
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% -1,01
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% -0,10
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% -2,64
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4016
|% 0,00
|
|Euro
|21,4249
|21,4361
|% 0,89
|
|Sterlin
|24,1180
|24,2390
|% 0,23
|
|Frank
|21,7533
|21,8843
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1575
|5,1834
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|6,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.031
|9.190
|50,00
|
|Yarım
|4.411
|4.493
|28,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.260
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,06
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
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17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında