***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)250000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,5Net (TL)0,5Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi24/04/2023AçıklamalarŞirketimiz 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine 2022 kârından karşılanmak üzere 25.000.000,00 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140545BIST