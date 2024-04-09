***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2023Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)197500001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)39,5Net (TL)39,5Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi03/04/2024AçıklamalarŞirketimizin, 20.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında yer alan kar dağıtım maddesi gereği T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19.750.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı izni için yapılan başvuru, Kurumun 02.04.2024 tarihli E-1259071-110.02.01-115669 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.Yukarıdaki açıklamada belirtilen karar ve alınan izine istinaden 03.04.2024 tarihinde ASV Holding A.Ş.'ne 17.972.500 TL ve Sümer Faktoring A.Ş'ne 1.777.500 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271497BIST