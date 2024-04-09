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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

09.04.2024 12:42
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
20/03/2024
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2023
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
19750000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
39,5
Net (TL)
39,5
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar

     Şirketimizin, 20.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında yer alan kar dağıtım maddesi gereği T.C.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19.750.000 TL tutarında kâr payı dağıtımı izni için yapılan başvuru, Kurumun 02.04.2024 tarihli E-1259071-110.02.01-115669 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. 
Yukarıdaki açıklamada belirtilen karar ve alınan izine istinaden 03.04.2024 tarihinde ASV Holding A.Ş.'ne 17.972.500 TL ve Sümer Faktoring A.Ş'ne 1.777.500 TL kâr payı ödemesi yapılmıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271497


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