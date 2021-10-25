***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş. rating notunuA-(Trk) Stabil(Uzun Vade) , A-1 (Trk) Stabil (Kısa Vade) olarak teyid etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972190BIST