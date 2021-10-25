***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.10.2021 16:15
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating periyodik gözden geçirme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş. rating notunu
A-(Trk) Stabil(Uzun Vade) , A-1 (Trk) Stabil (Kısa Vade) olarak teyid etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972190
BIST
17:551.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,51
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:559,5381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:5511,0620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0752
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:55547,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -9,43
|Açılış
|: 547,52
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SELVA
|9,02
|35.437.963
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|246.979.212
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.939.879
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.873.588
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.577
|% 9,93
|
|HUBVC
|9,96
|30.265.599
|% -6,65
|
|BIOEN
|27,00
|375.363.748
|% -6,25
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|105.290.493
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,20
|1.402.138.250
|% 5,49
|
|THYAO
|14,72
|1.314.968.431
|% 3,08
|
|TUPRS
|139,90
|894.077.402
|% -1,34
|
|EREGL
|19,95
|805.274.505
|% 1,63
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|232.561.009
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,59
|394.311.270
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|788.179.424
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,96
|224.342.666
|% -0,51
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5265
|9,5311
|% -0,56
|
|Euro
|11,0474
|11,0573
|% -0,72
|
|Sterlin
|13,1081
|13,1738
|% -0,32
|
|Frank
|10,3191
|10,3812
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5331
|2,5458
|% -0,55
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,62
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem