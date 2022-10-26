***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSümer Varlık Yönetim A.Ş.nin kredi derecelendirme süreci sonunda Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu yukarı yönlü olarak ‘A- (tr)' seviyesinden ‘A (tr)' seviyesine revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074324BIST