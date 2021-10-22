***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hisselerinin tamamına sahip olan ASV Holding A.Ş. sahip olduğu hisselerin %5' ini ES-ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ye devrettiğini Yönetim Kurulumuza bildirmiş olup, işbu devrin kabulüne ve şirketimiz pay defterine işlenmesine, yeni ortaklık yapısının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972007BIST