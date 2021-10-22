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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.10.2021 16:48



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz hisselerinin tamamına sahip olan ASV Holding A.Ş. sahip olduğu hisselerin %5' ini ES-ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ye devrettiğini Yönetim Kurulumuza bildirmiş olup, işbu devrin kabulüne ve şirketimiz pay defterine işlenmesine, yeni ortaklık yapısının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972007


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MRSHL 258,60 16.278.578 % 10,00  
DOBUR 41,14 8.943.957 % 10,00  
NUHCM 43,86 57.305.961 % 9,98  
COSMO 11,68 1.250.531 % 9,98  
YEOTK 65,65 60.707.232 % 9,97  
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Altın Ons 1.812 1.812 29,22  
Altın Gr. 558 559 13,35  
Cumhuriyet 3.678 3.734 110,00  
Tam 3.661 3.753 112,56  
Yarım 1.769 1.815 54,45  
Çeyrek 887 908 27,23  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 0,61  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 0,25  
B. Petrol 84,97 84,97 0,36  
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