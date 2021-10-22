***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 16:48
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisselerinin tamamına sahip olan ASV Holding A.Ş. sahip olduğu hisselerin %5' ini ES-ES Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'ye devrettiğini Yönetim Kurulumuza bildirmiş olup, işbu devrin kabulüne ve şirketimiz pay defterine işlenmesine, yeni ortaklık yapısının kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972007
BIST
17:171.483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 27,97
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.484
En Düşük
1.454
17:179,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:1711,2162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1364
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:17559,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 14,13
|Açılış
|: 559,34
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
559,73
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MRSHL
|258,60
|16.278.578
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.943.957
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.305.961
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|60.707.232
|% 9,97
|
|MERIT
|24,00
|35.249.208
|% -9,02
|
|FADE
|8,02
|249.422.960
|% -6,74
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|IHYAY
|0,84
|13.583.620
|% -5,62
|
|GARAN
|9,16
|2.558.482.133
|% 1,89
|
|TUPRS
|140,00
|995.760.655
|% 2,71
|
|SISE
|8,56
|994.507.038
|% 2,39
|
|THYAO
|14,13
|989.968.832
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,59
|887.120.184
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,59
|887.120.184
|% 4,02
|
|GARAN
|9,16
|2.558.482.133
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,96
|339.752.226
|% 1,03
|
|SISE
|8,56
|994.507.038
|% 2,39
|
|AKBNK
|5,47
|622.575.933
|% 2,82
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6023
|9,6070
|% 1,13
|
|Euro
|11,1856
|11,2162
|% 1,23
|
|Sterlin
|13,2017
|13,2679
|% 0,94
|
|Frank
|10,4497
|10,5127
|% 1,30
|
|Riyal
|2,5527
|2,5655
|% 0,97
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|29,22
|
|Altın Gr.
|558
|559
|13,35
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.661
|3.753
|112,56
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|54,45
|
|Çeyrek
|887
|908
|27,23
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,36
|
Seans Raporu
17:17
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17:29KONTR
Yüzde 5.98 oranında artışla 69.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 151, 966 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 1, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 84 üstünde . İşlem hacmi 18, 335.00 milyon TL de
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17:27KARTN
Yüzde 5.66 oranında artışla 49.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 448, 756 adet işlem
-
17:26TEKTU
Yüzde 7.63 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 328, 144 adet işlem
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17:24YEOTK
Yüzde 9.97 oranında artışla 65.65 lira fiyatla işlem gören hissede 957, 605 adet işlem