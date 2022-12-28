***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 17:33
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklamalar:
Şirketimiz Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli, 038 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin halka açılmasına karar verilmiş olup halka açılma amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün izin başvurusunda bulunulmuştur.
Bununla birlikte Şirketimiz 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğundan, esas sözleşme değişikliklerine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na da görüş verilmesi maksadıyla bugün başvuruda bulunulmuştur.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090823
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0580
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.085,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7164
|% 0,24
|
|Euro
|19,8857
|19,9089
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,4437
|22,5563
|% 0,25
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9636
|4,9885
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,12
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.326
|7.389
|-10,00
|
|Yarım
|3.547
|3.618
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,27
|
|B. Petrol
|83,27
|83,27
|-1,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO