***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalar:Şirketimiz Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli, 038 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin halka açılmasına karar verilmiş olup halka açılma amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün izin başvurusunda bulunulmuştur.Bununla birlikte Şirketimiz 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğundan, esas sözleşme değişikliklerine yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na da görüş verilmesi maksadıyla bugün başvuruda bulunulmuştur.Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090823BIST