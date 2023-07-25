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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.07.2023 16:17
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin halka arzına yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurduğu daha önce, 28.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu söz konusu başvuru olumlu neticelenmiş olup esas sözleşme tadiline yönelik olarak Ticaret Bakanlığı onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175030


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