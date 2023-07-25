***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 16:17
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzına yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvurduğu daha önce, 28.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu söz konusu başvuru olumlu neticelenmiş olup esas sözleşme tadiline yönelik olarak Ticaret Bakanlığı onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır. Bakanlık izninin de alınmasının ardından yapılacak genel kurul ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına uygun hale gelmiş olacaktır.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175030
BIST
'
16:346.590
En Düşük
|Değişim
|: -1,57%
|| -105,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3426,9200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0218
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3429,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0187
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:341.696,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.695,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ADEL
|298,10
|189.883.506
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.714.855.281
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.456.372
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|GESAN
|91,45
|3.944.541.663
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.429.061.785
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.219.056
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.525.640.562
|% -9,96
|
|ASTOR
|100,70
|11.370.621.144
|% -5,62
|
|THYAO
|219,50
|9.215.452.652
|% -1,04
|
|ASELS
|71,70
|5.647.556.931
|% 1,99
|
|EUPWR
|173,20
|5.303.314.385
|% -9,93
|
|EREGL
|37,34
|4.395.336.304
|% -1,63
|
|ZOREN
|4,02
|1.212.362.875
|% -7,37
|
|YKBNK
|13,14
|3.351.154.391
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,19
|1.641.993.376
|% -0,97
|
|ODAS
|10,00
|1.949.135.439
|% -5,57
|
|KRDMD
|22,84
|4.219.735.753
|% -0,09
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9118
|26,9184
|% -0,09
|
|Euro
|29,7015
|29,7419
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4098
|34,5823
|% -0,24
|
|Frank
|30,8553
|31,0412
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1587
|7,1946
|% -0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.051
|11.149
|-5,00
|
|Yarım
|5.517
|5.600
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,30
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-0,17
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45KCAER
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 633, 977 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 3 kaybederek (% -1.19 ) 7, 150
-
16:44XU100
Endeks 6, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 115, 194.00 milyon TL de
-
16:43ODAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 802, 393 adet işlem
-
16:42EUPWR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 173.10 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 547, 218 adet işlem