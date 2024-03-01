***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.08.2023 tarihli payların halka arzı amaçlı SPK başvurusu, SPK 08.02.2024 tarih ve 09/205 sayılı kararına istinaden olumlu karşılanmamıştır.Şirketimiz 31.12.2023 tarihli güncel mali tablolarla yeniden başvuru yapacaktır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253920BIST