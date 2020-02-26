***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY22014 Borçlanma Aracı İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 75.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 20.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.797.000İhraç Fiyatı 0,95512Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.02.2020Kayıt Tarihi 25.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.02.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarAlternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli TRFSUVY22014 ISIN kodlu : 20.797.000,-TL tutarlı iskontolu finansman bonosu itfası gerçekleşmişitr.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821766BIST