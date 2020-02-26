***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2020 17:51
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY82018 ISIN Kodlu borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY82018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
İhraç Fiyatı 0,93366
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2020
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2020
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
182 Gün vadeli TRFSUVY82018 ISIN kodlu 26.000.000 TL nominal tutarlı 26/08/2020 vade sonu tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821768
BIST