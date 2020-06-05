***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.06.2020 15:18
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVY62010 Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFSUVY62010 Borçlanma Aracı İtfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,85
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY62010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.892.100
İhraç Fiyatı 0,90949
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.06.2020
Kayıt Tarihi 04.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 183 gün vadeli TRFSUVY62010 ISIN kodlu : 10.892.100,-TL tutarlı iskontolu finansman bonosu itfası gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849449
BIST