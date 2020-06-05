***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVYA2016 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 101.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.12.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVYA2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000İhraç Fiyatı 0,93575Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.12.2020Kayıt Tarihi 30.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2020Döviz Cinsi TRYEk Açıklamalar179 Gün vadeli TRFSUVYA2016 ISIN kodlu 13.700.000 tl nominal tutarlı 01/12/2020 vade sonu tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849480BIST