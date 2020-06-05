***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY62119 ISINkodlu Borçlanma Aracı ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 101.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.06.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1137Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY62119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.685.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 4,11372 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 4,11373 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,11374 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,1137Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu 34.685.000 TL tutarlı sabit faizli toplam 4 Adet kupon ödemeli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849481BIST