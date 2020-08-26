***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma aracı itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 101.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY82018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000İhraç Fiyatı 0,93366Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.08.2020Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2020Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar182 Gün vadeli TRFSUVY82018 ISIN kodlu 26.000.000 TL nominal tutarlı 26/08/2020 vade sonu tarihli finansman bonosu itfası gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871256BIST