***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.09.2020 14:04
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.685.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 4,1137 1.426.836,84 Evet
2 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 4,1137
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,1137
4 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,1137
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Kupon Ödemesi gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873291
BIST