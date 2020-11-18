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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.11.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 252 gün vadeli kupon ödemeli değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarlı Borçlanma Aracı 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 252
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY52110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 3,48 15,12 16,03 417.600 Evet
2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021
3 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 12.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
252 gün vadeli kupon ödemeli değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarlı Borçlanma Aracı 1. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889086


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Tam 3.076 3.154 -37,96  
Yarım 1.487 1.525 -18,36  
Çeyrek 746 763 -9,19  
Gümüş.Ons 24,39 24,44 -0,06  
Gümüş Gr. 6,04 6,04 -0,02  
B. Petrol 44,38 44,38 0,63  
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