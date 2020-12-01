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***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2020 13:41



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSUVYA2016 ISIN kodlu Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVYA2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000
İhraç Fiyatı 0,93575
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.12.2020
Kayıt Tarihi 30.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.700.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
179 Gün vadeli TRFSUVYA2016 ISIN kodlu 13.700.000 tl nominal tutarlı borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890708


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KONYA 1.066,00 78.294.140 % 10,00  
UZERB 35,66 683.460 % 9,99  
ALCAR 233,60 93.021.512 % 9,98  
SELEC 13,79 74.749.039 % 9,97  
ETYAT 4,08 4.476.247 % 9,97  
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Frank 8,6249 8,6768 % 0,56  
Riyal 2,0867 2,0971 % 0,30  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 23,97  
Altın Gr. 454 454 6,79  
Cumhuriyet 3.009 3.054 60,00  
Tam 2.995 3.070 53,66  
Yarım 1.447 1.485 25,96  
Çeyrek 726 743 12,98  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 0,58  
Gümüş Gr. 5,85 5,86 0,16  
B. Petrol 47,90 47,90 0,02  
Seans Raporu 13:54
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