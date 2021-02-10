***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 252 gün vadeli kupon ödemeli değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarlı Borçlanma Aracı 2. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 101.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.05.2021Vade (Gün Sayısı) 252Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUVY52110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 3,48 15,12 16,03 417.600 Evet2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,58 15,56 16,51 429.600 Evet3 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 12.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar252 gün vadeli kupon ödemeli değişken faizli TRFSUVY52110 ISIN kodlu 12.000.000 TL tutarlı Borçlanma Aracı 2. Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908824BIST