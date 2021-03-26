***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVY92116 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 95.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.09.2021Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.605.000İhraç Fiyatı 0,90608Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.09.2021Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2021Ek Açıklamalar161 Gün vadeli TRFSUVY92116 Isın Kodlu 12.605.000 TL nominal 03/09/2021 vade sonu tarihli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921003BIST