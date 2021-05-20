***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.05.2021 15:58
***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSUVYK2113 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,90119
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.11.2021
Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2021
Ek Açıklamalar
TRFSUVYK2113 ISIN KODLU 174 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936965
BIST