***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSUVYK2113 ISIN KODLU BORÇLANMA ARACI İHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 95.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.11.2021Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 20.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,90119Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.11.2021Kayıt Tarihi 09.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.11.2021Ek AçıklamalarTRFSUVYK2113 ISIN KODLU 174 GÜN VADELİ BORÇLANMA ARACI İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936965BIST