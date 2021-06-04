Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2021 13:53



***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Anapara İtfa İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 101.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1137
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUVY62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.685.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 4,1137 1.426.836,84 Evet
2 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 4,1137 1.426.836,84 Evet
3 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 4,1137 1.426.836,84 Evet
4 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 4,1137 1.426.836,84 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 34.685.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
364 gün vadeli TRFSUVY62119 ISIN kodlu Borçlanma Aracı Anapara İtfa İşlemi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940109


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.431
Değişim :  0,19% |  2,68
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.427
BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,90 2.461.880 % 9,97  
RODRG 15,53 761.545 % 9,75  
MMCAS 7,50 3.307.388 % 7,91  
BOBET 4,14 325.067.400 % 7,53  
FRIGO 22,66 27.361.083 % 7,29  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Dolar 8,6881 8,6901 % -0,14  
Euro 10,5256 10,5308 % -0,37  
Sterlin 12,2307 12,2920 % -0,06  
Frank 9,5674 9,6250 % -0,27  
Riyal 2,3099 2,3215 % -0,16  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.871 1.871 -0,06  
Altın Gr. 523 523 -0,77  
Cumhuriyet 3.453 3.505 -18,00  
Tam 3.438 3.525 -18,05  
Yarım 1.662 1.705 -8,73  
Çeyrek 833 852 -4,36  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 -0,09  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,03  
B. Petrol 71,50 71,50 0,19  
Seans Raporu 14:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru